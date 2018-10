Plan: Update Stadsmarkering Groningen langs A28

Tienduizenden Groningers rijden er wekelijks of dagelijks langs: de stadsmarkering langs de A28 tussen Groningen en Haren, een grote mast met vlammetjes. Volgende week worden plannen gepresenteerd om dit kunstwerk uit 1990 een ‘update’ te geven en aan te passen aan de huidige tijd, met als thema ‘duurzaamheid’.

Tijdens het inspiratiefestival Let’s Gro, dat komende week begint, presenteert kunstenaar Martin Borchert dan zijn plan voor een update van de stadsmarkering ‘Gate Tower Clio’. Dit kunstwerk staat sinds 1990 langs de A28 en werd toen opgericht in het kader van het 950 jarig bestaan van Groningen.

De oorspronkelijke kunstenaar Kurt W. Forster stemt in met het plan: volgens Forster is een update van zijn kunstwerk ‘in het huidige tijdsgewricht op zijn plaats en passend bij de inhoud van de stadsmarkering’.

In het plan van Borchert spelen tijd, energie en de elementen een belangrijke rol. Martin Borchert stelt het kunstwerk in het teken van energietransitie van fossiel naar duurzaam, en laat het aftellen naar 2035, het jaar waar in Groningen CO2-neutraal wil zijn.