Paul Weller naar De Oosterpoort

Paul Weller werd bekend door de twee legendarische bands The Jam en Style Council, maar ging uiteindelijk solo verder.



In Groot-Brittannië werd hij gezien als één van de meest invloedrijke artiesten en werd hij door de Britpop generatie gekroond tot ‘The Modfather’. Een mindere periode volgde, waardoor hij terugkeerde naar zijn soulroots en een aantal succesvolle soloalbums uitbrengt. En niet geheel onverdienstelijk, want zijn imago van rockicoon blijft intact en wordt zelfs groter door zijn ijzersterke albums. Into Tomorrow, Wild Wood en Stanley Road rehabiliteren de reputatie van Weller weer.



De voorverkoop voor het concert begint vrijdag. Een kaartje kost 43,60 euro.