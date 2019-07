Papiermolen deze week langer open; dit weekend ‘misschien ook’

“We krijgen veel vragen of we ook langer open zijn. In 2017 werkten we met flexibele openingstijden en als het dan mooi weer was gingen we langer open dan de standaard 19.00 uur. Nu zijn we door de week tot 20.00 uur open en langer kan niet, omdat er geen verlichting rond het bad is en er daarna nog moet worden schoongemaakt’.

Komend weekend



“Als in het weekend mooi weer is, dan kunnen we, als we het personeel rond kunnen krijgen, wel langer open tot 20.00 uur (i.p.v. 18.00). Dit communiceren we via Facebook”.



Tip bij dit warme weer; kom op tijd en vermijd de rij bij de kassa of koop een kaart online via de webkassa. https://dagkaarten.sport050.nl/ ( maar dat ging vandaag dus iets minder goed).

Foto beneden: Facebook Uit de Oude Doos #uitdeoudedoos