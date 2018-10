Orgels, jazz en urban tijdens Schnitger Festival 2018

De herfst is weer in het land en dat betekent het jaarlijkse Schnitger Festival er weer aan zit te komen. Drie dagen lang, van 19 tot 21 oktober, zal er een keur aan evenementen plaatsvinden, variërend van een masterclass tot een hiphopvoorstelling. De verschillende Schnitgerorgels in Groningen staan daarbij steeds centraal.

Het thema van de zesde editie is T'otally Italy' en het festival omvat ook dit jaar meer dan alleen orgelmuziek. Zo speelt de beroemde organist Liuwe Tamminga samen met het barokensemble Combattimento, en maakt Jeugdcircus Santelli zijn opwachting in een spannende cross-overproductie met organist Vincent Hensen. En ook het randprogramma biedt volop vertier, met een Italiaans diner, een orgelexcursie naar de ommelanden en een stadswandeling met een vleugje Italië.

Jazz met Eric Vloeimans Een van de hoogtepunten van de 2018-editie is het concert van Holland Baroque en Eric Vloeimans in de Lutherse kerk. Het barokensemble en de jazztrompettist produceerden samen al twee albums die met lovende kritieken werden ontvangen, en de muzikale versmelting tussen barok, jazz en popmuziek maakt elke ontmoeting tussen hen tot een feestje. Het concert dat zij op 20 oktober geven is extra bijzonder: naast de presentatie van een aantal delen van het bekroonde album Carrousel zullen Vloeimans en Tineke Steenbrink, organist van Holland Baroque, een improvisatie voor orgel en trompet spelen. Uiteraard op het gereconstrueerde Schnitgerorgel dat in de Lutherse kerk staat.

Urban House Groningen Een andere bijzondere act is die van Urban House Groningen (UHG), een stichting die zich al jaren inspant voor de jongeren- en straatcultuur in de stad en daarbij vaak experimenteel te werk gaat. Voor de voorstelling 'Music comes First' werkt UHG samen met leerlingen van het Reitdiepcollege en de Internationale Schakel Klas. In de week voorafgaand aan het festival zijn er workshops waarin de scholieren worden uitgedaagd om met een frisse blik te kijken naar de hiphop-dans en tegelijkertijd hun eigen talenten te ontdekken. Het resultaat is op 20 oktober te zien in de Nieuwe kerk in een interactieve dans- en muziekproductie met onder andere topdanser Mohamed Yusuf Boss en verscheidene musici, onder wie ook organist Eeuwe Zijlstra.