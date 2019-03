Openluchtbioscoop Zienemaan stopt; nieuwe bioscoop Cinema Kinski

Zienemaan & Sterren, de enige openluchtbioscoop van Groningen, heeft acht prachtige edities beleefd in de periode 2011 - 2018. Verspreid over diverse locaties in de stad Groningen zijn er bijna dertig filmavonden in een sfeervolle openlucht setting georganiseerd waarbij duizenden bezoekers aanwezig waren.

Hoe schitterend de openluchtbioscoop ook , de jaarlijkse inspanningen om de openluchtbioscoop Zienemaan & Sterren georganiseerd en vooral financieel gedekt te krijgen blijken te groot voor de relatief kleine organisatie. Daarom is besloten om het bij deze acht mooie jaargangen te laten.



Het enthousiasme om het filmklimaat in Groningen te verbeteren met bijzondere filmevenementen is er echter niet minder op geworden. De Stichting Zienemaan & Sterren gaat haar pijlen richten op de nieuwe bioscoop CINEMA KINSKI en de secret cinema KINO KLANDESTINO.

Cinema Kinski start aanstaande maandag met het eerste themaprogramma ‘Psychedelic Cinema’ op 25, 26, 27 maart. Meer info daarover op de website van het Grand Theatre en in het facebook event. En de achtste editie van Kino Klandestino staat gepland op 12 mei. Blijf op de hoogte via kinoklandestino.nl of in het facebook event.