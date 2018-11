Open Podium bij VRIJDAG op 30 november

Op 30 november is er weer een Open Podium in het VRIJDAGtheater aan de Noorderbuitensingel 11 in Groningen. De deuren openen om 20.00 uur en de entree is gratis. De avond wordt georganiseerd door VRIJDAG, het huis van de amateurkunst voor Groningen.

Elke drie maanden organiseert VRIJDAG een Open Podium om amateurkunstenaars uit stad en provincie een podium te bieden. Podiumkunstenaars van alle toonaarden treden op met acts en presentaties van maximaal tien minuten. Alles kan en mag; een solo-presentatie, optreden met een koor, band of toneelclub, een dansact of poëzievoordracht.



Producent Ineke Kuiper: “Doordat het publiek vooraf niet weet wat er komen gaat, is het voor iedereen een spannende avond. De microfoon en de spotlights gaan aan om 20.00 uur en onze presentator heet je welkom. Kom langs en laat je verrassen! Ook voor amateurkunstenaars geldt: grijp je kans, pak het podium en straal!"



Zelf op de planken staan?

Iedereen is welkom om zijn of haar kunsten te komen vertonen. Ben je zelf acteur, cabaretier, muzikant, danser, schrijver, dichter, rapper of performancekunstenaar? En wil je op de planken staan van een echt theater? Aanmelden is gratis en kan tot 26 november via openpodium@bijvrijdag.nl.