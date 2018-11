Om alvast in de kerststemming te komen: de leukste kerstmarkten

Warme chocolademelk, knetterend haardvuur, mooie winkeltjes, live muziek en glühwein: niets is gezelliger dan een bezoek aan een goede kerstmarkt. Het is moeilijk kiezen, want er zijn in komende tijd veel kerstmarkten te vinden in de stad en provincie Groningen. Om de keuze iets gemakkelijker te maken, heeft Marketing Groningen de leukste markten voor je op een rij gezet. Nu al, zodat je alvast in de stemming kunt komen!