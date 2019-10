Noorderlicht Fotofestival zaterdag van start

Het 26e Noorderlicht Internationaal Fotofestival gaat aankomende zaterdag van start. Het thema is Taxed tot he Max. Voor het eerst zijn er niet alleen foto’s te zien maar ook maar ook video, animaties, virtual reality- omgevingen en andere vormen van visual media.

Wethouder Paul de Rook opent het festival om 17 uur in het Oude Conservatorium aan de Radesingel, na een bijdrage van filosoof en schrijver Maxim Februari en een woord van Noorderlicht-directeur Kees van der Meiden. Op zondag 6 oktober zijn er debatten, artist talks en een performance.



Tot en met 1 december is er op acht locaties in Groningen het werk van 43 fotografen en kunstenaars uit 26 landen te zien.