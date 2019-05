Noord Nederlands Orkest speelt samen met het Jostiband Orkest de Bolero

Zóveel musici samen op het podium zijn ook wel nodig om alle instrumenten te kunnen bespelen die horen bij een uitvoering van de ‘Boléro’ van Ravel. Twee melodietjes worden telkens herhaald. Bij elke herhaling komt er een instrument bij, net zolang tot het hele orkest meedoet. Daarnaast hoort u andere bekende stukken uit de klassieke muziekgeschiedenis.



Groepskorting

Bij het concert is groepskorting mogelijk. Wanneer u voor minimaal drie en maximaal acht personen kaarten koopt, geldt een familieprijs van 15 euro per kaart in plaats van 20 euro per kaart. Wie meer dan acht kaarten koopt (met een maximum van twintig kaarten) betaalt zelfs 12,50 euro per kaart. Wie van plan is om met een nog grotere groep te komen, kan per mail contact opnemen met het NNO voor een speciale groepskorting.



Klik hier voor meer informatie en kaartverkoop.