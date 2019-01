Nog twee keer door Groningen wandelen in de sporen van J.A. Huizinga

Precies 130 jaar nadat Jacobus Abraham Huizinga zijn meubelfabriek ‘Nederland’ begon in Stad, gaat Stichting Huizinga Meubel Nederland nog twee keer met een groep geïnteresseerden al wandelend door de binnenstad op zoek naar sporen van deze fabriek. De stadswandelingen zijn onderdeel van de tentoonstelling ‘Made in Stad - Stoelen van meubelfabriek J.A. Huizinga’ in het Noordelijk Scheepvaartmuseum.

Tijdens de wandeling van 10 februari nemen deelnemers onderweg een kijkje in een drietal bijzondere locaties met overgeleverde authentieke interieurs gemaakt door de fabriek ‘Nederland’: de voormalige directiekamer, de Voogdenkamer van het Roode Weeshuis en de oude Bestuurskamer van het UMCG (opgave tot en met 7 februari).



De wandeling van 27 januari is een alternatieve route, zonder de bezoekjes (opgave tot en met 25 januari).



Alle rondleidingen starten om 12.30 uur bij de voormalige toonzalen van de meubelfabriek aan de Bleekerstraat 12 en duren ruim twee uur. De kosten bedragen 7,50 euro per persoon, inclusief toegang tot de expositie het Noordelijk Scheepvaartmuseum en rondleiding door een gids.



Aanmelden is noodzakelijk en kan via info@noordelijkscheepvaartmuseum.nl.



Foto: De voormalige meubelfabriek van Huizinga aan de Eeldersingel