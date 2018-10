NNO doet oproep tot het schrijven van een protestsong

Volgens het NNO maakt het niet uit welk genre het is. “Pop, sing & songwriting, rock, poëzie, ska, rap, of een spoken word voordracht. Alles is welkom!”, aldus het NNO. De deelnemers kunnen de song plaatsen op YouTube en daarna bepalen Eric Corton en artistiek leider van het NNO Marcel Mandos of de Protestsong goed genoeg is om live op te voeren.



De winnaar krijgt begeleiding van professionele musici en een workshop van Tim Knol. Het lied wordt uiteindelijk ten gehore gebracht samen met violisten, cellisten of koperblazers van het Prins Claus Conservatorium.



Op 11 november 2018 is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog is afgelopen. Een goede reden voor het Noord Nederlands Orkest om het War Requiem van Benjamin Britten op te voeren met in totaal 100 musici en een koor van 250 zangers.



Inzenden kan nog tot vrijdag 12 oktober. De deelnemers moeten tussen de 16 en 25 jaar oud zijn.



Meer info en de spelregels zijn te vinden op: nno.nu/protestsongs