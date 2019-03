Nieuwe naam Groningse culturele instellingen: SPOT Groningen

Sinds de fusie van beide instellingen in 2002 ging de organisatie door het leven onder de naam De Oosterpoort & de Stadsschouwburg Groningen, afgekort OPSB.



Volgens de organisatie sluit de naam SPOT beter aan bij de missie: artiest en publiek samenbrengen in de hoop op een onvergetelijke beleving. Dat gebeurt niet meer alleen in De Oosterpoort en de Stadsschouwburg, maar ook op andere plekken in Groningen zoals de Lutherse Kerk, de USVA, de drafbaan, EM2 en de Martinikerk.



Met de lancering van de nieuwe organisatienaam wordt ook een nieuwe huisstijl en website gepresenteerd.