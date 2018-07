Nieuwe avonturen in Maisdoolhof Meerstad

Vanaf zaterdag 28 juli kunnen kleine en grote speurneuzen weer dagelijks terecht in het vernieuwde Maisdoolhof Meerstad. Met een oppervlakte van bijna drie voetbalvelden groot en maar liefst 4 km aan paden is het één van de grotere maisdoolhoven in het noorden. Voor de allerjongste kinderen is er een klein doolhof en is er de mogelijkheid om op boomstammen te klauteren of in de zandbak te spelen. De eerste bezoekers worden ontvangen met een zakje vers gepofte popcorn. De toegang is gratis en het doolhof blijft, zolang het weer het toelaat, open tot en met oktober.

Het Maisdoolhof biedt (ver)dwaalplezier voor het hele gezin. Een avontuurlijke wandeling, een dagje uit of een kinderfeestje organiseren? Maisdoolhof Meerstad is een aanrader voor iedereen die zin heeft om buiten te spelen. Wie liever geniet van de rust is eveneens op het goede adres in het natuur- en waterrijke gebied.



De entree van het doolhof ligt dit jaar pal naast het nieuwe strand Meeroevers: een recreatiestrand met diverse mogelijkheden voor een ontspannen of juist actieve dag. Zoals suppen of kajakken op het Woldmeer, beachvolleyballen, zonnebaden en een klim in de uitkijktoren. De strandtent is dagelijks geopend voor een ijsje en een drankje.



Vanaf zaterdag 28 juli is het Maisdoolhof Meerstad dagelijks geopend vanaf 10.00 uur tot 17.30 uur. Na de schoolvakantie is het doolhof open op woensdag en vrijdag van 13.00 uur tot 17.30 uur en op zaterdag en zondag van 10.00 uur tot 17.30 uur. Bij regenval is het doolhof gesloten.



Voor groepen zijn er in overleg ook andere openingstijden mogelijk. Voor meer informatie hierover en bijvoorbeeld het boeken van een arrangement kijk je op www.meerstad.eu/maisdoolhof. Het doolhof is vanaf Groningen eenvoudig met de fiets of auto te bereiken.