De nieuwe vestiging van New York Pizza in Paddepoel geeft zondag 1.000 gratis pizza’s weg.

De nieuwe vestiging aan de Zonnelaan 255, aan de achterkant van het winkelcentrum, gaat vrijdag open. Twee dagen later wordt er een speciale foodtruck ingezet om de duizend gratis pizza’s te bakken.



De actie begint volgens New York Pizza om 14.00 uur. Iedereen kan één pizza per persoon krijgen. En: op is op!