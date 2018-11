Nederlandse vakantiegangers gaan het minst naar provincie Groningen

De provincie Groningen is de minst populaire provincie onder Nederlandse vakantiegangers. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Als het om buitenlandse toeristen gaat, scoort Groningen ook een laatste plaats in de ranglijst. Echter: het aantal buitenlandse toeristen steeg het afgelopen jaar wel met 25 procent tot 181.000 in totaal.

Zakelijk toerisme

Het enige lijstje waarin Groningen wél goed scoort, is de ranglijst van aantallen zakelijke overnachtingen. In de wat grotere hotels en pensions was het aandeel zakelijke overnachtingen meer dan de helft. Daarmee staat Groningen op de vierde plaats, vlak achter Utrecht, Noord-Brabant en Flevoland.