Muurschilderingen in nieuwe jeu de boules-bar BOEL dankzij Creatieve Vouchers

"Dankzij de regeling Creatieve Vouchers wordt het een stuk makkelijker om een creatieve ondernemer in te huren", zo zegt Henk Smit. "Voor mij was aankleding van het pand vaak een sluitpostje. Dankzij deze regeling heb ik nu echt kwaliteit in huis én kan ik de creatieve ondernemers een faire vergoeding betalen."



Met de regeling Creatieve Vouchers wil de provincie MKB’ers stimuleren samen te werken met de creatieve industrie. MKB’ers in de provincie Groningen kunnen een bijdrage ontvangen voor 50 procent van de kosten voor het inschakelen van een creatief ondernemer. De bijdrage bedraagt maximaal 5.000 euro. De voucherregeling wordt uitgevoerd door Stichting Kunst & Cultuur, die hierin samenwerkt met een aantal kwartiermakers.



Aanstaande vrijdag, zaterdag en zondag is het openingsweekend van BOEL. Wethouder Paul de Rook opent de zaak feestelijk op vrijdag 5 april om 16.30 uur. Iedereen is van harte welkom om tijdens de opening een balletje te gooien, een drankje te drinken en de muurschilderingen van Jonna en Lotte te bewonderen.