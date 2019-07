Monnikenwerk: kunstenaars werken in stilte in middeleeuwse kerken noord-Groningen

In de periode van 17 juli tot en met 21 augustus vindt de tweede editie van Monnikenwerk plaats. Kunstenaars werken in stilte in de sobere ruimte van een middeleeuwse kerk in het weidse landschap van Noord- Groningen, ieder vanuit de eigen discipline, de kerk als werkplaats. Aan het einde van de dag zijn bezoekers welkom om kunst op zo’n plek te ervaren. >>

Ook in deze tweede editie hopen de deelnemers samen met de bezoekers te ontdekken waartoe de sacrale ruimte uitnodigt en of er kunst kan ontstaan die raakt aan iets dat groter is dan wij.

Deelnemers

Er is werk te zien van kunstenaars vanuit zeer verschillende disciplines, zoals beeldhouwwerk, etsen, houtwerk, grafiek, tekeningen, installaties, collages, ruimtelijk werk en poëzie. Op de website : www.monnikenwerk.nu is meer informatie te vinden over de deelnemende kunstenaars en het werk dat zij maken.

Organisatie

Monnikenwerk is een initiatief van kunstenaars Anjet van Linge en Marc de Groot uit Den Andel. In samenwerking met de Stichting Oude Groninger Kerken, is de keuze en openstelling van de kerken tot stand gekomen en financieel mogelijk gemaakt.

Fietsroutes

In deze tweede editie is het werk van de kunstenaar ook per fiets te bezoeken.

Werkten in de eerste editie 4 kunstenaars in 4 kerken, dit jaar het aantal meer dan verdubbeld. Langs de 9 kerken voert een fietsroute, opgedeeld in twee ronden van 5 en 4 kerken, ronde Noord en ronde Oost, beide ongeveer 15 kilometer lang. In elke ronde bevindt zich een locatie met een treinstation.

Data / Tijden / Locaties / Kunstenaars

Woensdag 17 juli, 24 juli en 31 juli

Woensdag 7 augustus, 14 augustus en 21 augustus

Geopend voor publiek van 17.00 – 20.00 uur

Ronde Noord

Baflo (trein) Mariska Boekhorst Gemengde techniek

Den Andel Aly Freije Poëzie

Westernieland Anjet van Linge Beeldhouwen

Saaxumhuizen Trude van Assem Ruimtelijk werk

Eenrum Paul en Hèlen Meek Hout en Grafiek

Ronde Oost

Loppersum (trein) Hanneke Somer Tekeningen

Eenum Josephine Alkema Tekeningen

Leermens Marc de Groot Collage

Westeremden Wilma Drooger Installatie