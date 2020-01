Moet er een nieuw cultuurcentrum komen ter vervanging van De Oosterpoort?

Groningen krijgt een nieuwe Oosterpoort. Tenminste, dat is de bedoeling. Het huidige cultuurcentrum zou verouderd zijn. Groningen wil daarom een nieuw muziekcentrum. Maar op welke locatie? En hoe slecht is het huidige gebouw eigenlijk?

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Over deze en andere vragen gaat het tijdens een bijeenkomst van cultuurliefhebbers Wilbert van de Kamp en Bram Douwes. Zij vormen samen het duo ‘De Linkse Mannen’ en organiseren vrijdagmiddag 24 januari een bijeenkomst in Café De Wolthoorn gewijd aan ‘De Oosterpoort’. Zij gaan in op de vraag of het wel nodig is dat er een nieuw Cultuurcentrum komt. En – mocht het nodig zijn – ook op de vraag wáar het nieuwe cultuurcentrum dan zou moeten komen.

Het stationsgebied. Een mooie locatie voor een nieuwe Oosterpoort?

Het wrikt.. ‘Ondanks de nu goede akoestiek knelt en wrikt het in De Oosterpoort’, zo staat er op de website van SPOT Groningen, de organisatie achter De Oosterpoort en de Stadsschouwburg. ‘De druk op de zalen is enorm en er is nauwelijks ruimte in de agenda om alle belangwekkende artiesten een plek te bieden.’

'Onderhoud te duur' Het college van B&W stelt: ‘Het einde van de levensduur van de bestaande huisvesting is in zicht; de onderhoudskosten worden steeds hoger en het gebouw is te krap bemeten om in te kunnen spelen op kansen in de markt.’ Bovendien zou de buurt overlast ervaren van geluid en vrachtwagens.

SPOT voegt hier nog aan toe dat Groningen met de plannen voor een nieuw muziekcentrum de kans heeft om ‘haar positie als popstad te bestendigen.’ Maar de vraag is dus of dat inderdaad zo is.

De Wolthoorn Met gasten vanuit verschillende hoeken bespreken de Linkse Mannen op vrijdag 24 januari deze netelige kwestie. Onder meer wethouder cultuur Paul de Rook (D66), architect-onderzoeker Paul Meurs (SteenhuisMeurs), stedenbouwkundige Tess Broekmans (Urhahn Stedenbouw en Strategie) en Archibald Korstens (Senior Lobbyist Pop) schuiven aan.