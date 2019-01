Mighty Mike, Barney en The Power gooien dinsdag pijltjes in MartiniPlaza

Kings of Darts is een nieuw toernooi waarin de beste spelers uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk het tegen elkaar opnemen in vijf wedstrijden per avond. De wedstrijden vinden verspreid over Groningen, Enschede en Den Bosch plaats.



Het eerste treffen vond afgelopen zondag plaats in Enschede en op 22 januari is Groningen aan de beurt. In MartiniPlaza speelt Barney tegen The Powerr en neemt Mighty Mike het op tegen Snakebite. Verder komen ook Vincent van der Voort, Roland Scholten, Wessel Nijman, Glen Durrant, Darryl Fitton en Martin Adams dinsdagavond in actie.



Woensdag vindt de grote finale van het toernooi plaats in Den Bosch.



Er zijn nog kaarten beschikbaar voor de avond in MartiniPlaza.