Met de boswachter op ontdekkingstocht door De Onlanden

Samen met de boswachter van Natuurmonumenten gaan de deelnemers om 13.30 uur van start bij De Onlanderij aan de Madijk 1 in Eelderwolde. De tocht leidt hen langs het spectaculaire landschap en de indrukwekkende bewoners van het gebied, zoals de zeerarend, de blauwe kiekendief of het zeldzame baardmannetje. Het zien van deze vogels is al een ervaring op zich, maar met het verhaal van de boswachter erbij komt de natuur pas echt tot leven.



Tijdens de 14 kilometer lange tocht, langs onder meer de nieuwe uitkijktoren Het Beeld, is er volgens Natuurmonumenten genoeg tijd om van de omgeving te genieten. Er wordt regelmatig gestopt om naar de verhalen van de boswachter te luisteren.



Na afloop van de fietstocht kunnen de deelnemers nog even binnenlopen bij De Onlanderij voor een hapje en een drankje.



Aanmelden voor de fietstocht kan via www.natuurmonumenten.nl. De kosten voor deelname bedragen 7 euro voor leden van Natuurmonumenten (kinderen 4 euro) en 8 euro voor niet-leden (5 euro voor kinderen).



Foto: Geurt Besselink