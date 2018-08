Meer dan tachtig muzikale acts tijdens Noorderzon 2018

Spiegeltent

Als onderdeel van het interdisciplinaire hoofdprogramma zijn er dit jaar een viertal concerten in de Spiegeltent van muzikanten die zich onder andere specialiseren in geven van intieme concerten. Zo is er de Arabische indiepop van Tamino (België), maar ook nieuwe generatie country van Tyler Childers (VS) en een dubbelconcert van Dylan Leblanc (VS) en Nicole Atkins (VS). Daarnaast wordt in samenwerking met Stichting Folk de trekharmonica weer uit de vergetelheid gehaald door Remco Sietsema (NL) en band.



Het Dok

Het Dok is misschien wel het meest bijzondere muziekpodium van Nederland. Dit ‘drijvende’ platform in het Noorderplantsoen is elke avond gratis te bezoeken. Technokoning Omar Souleyman (Syrië) sluit het festival af, terwijl glamrocker Ezra Furman (VS) elf dagen eerder het podium opent. Tussendoor biedt Arp Frique (NL) er een muzikale escapade naar de tropen en Agar Agar (FR) een reis naar een nieuwe dimensie.



Podium Plataan, Podium Op Zuid, Dwergenpodium

Naast Het Dok zijn er nog veel meer vrij toegankelijke concerten. Zo zijn er intieme concerten van singer-songwriters en een neo-klassieke pianist tussen de platanen bij Podium Plataan. En Podium op Zuid verandert ’s middags en ’s avonds in een openluchtpodium voor jazz, hip-hop, house, pop en klassiek. Daarnaast biedt het kleine Dwergenpodium bij Bar De Dwergen bijna elke middag pop-up shows en draaien lokale dj’s elke middag en avond een soundtrack bij elke Noorderzon-dag.



Samenwerkingen

Ook vinden er twee klassieke concerten plaats in de Lutherse Kerk in samenwerking met Soundsofmusic. Met dit jaar een dubbelconcert van Diamanda Dramm (NL) en Maya Fridman (RU) en een retake van Terry Riley door het Ruysdael Quartet (NL).



Verder presenteren Clash en Simplon Binkbeats (NL) in Simplon en op vijf nachten tijdens het festival organiseert OOST een Noorderzon afterparty met onder meer Dollkraut, GE-OLOGY en Interstellar Funk.



Kijk voor meer informatie en het volledige programma op www.noorderzon.nl.