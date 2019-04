MBO Terra-studenten Dierenverzorging delen kennis en passie tijden Dier Doet

Komende zondag (14 april) staat de locatie van MBO Terra aan de Hereweg in Groningen volledig in het teken van Dier Doet, hét evenement voor jonge en oude dierenliefhebbers in het Noorden. Tijdens het evenement zullen studenten Dierverzorging hun kennis over en liefde voor dieren delen via activiteiten, workshops en diverse stands.

De organisatie van Dier Doet is in handen van Stichting DOET, onderdeel van Terra MBO. Studenten van de opleiding Dierverzorging voeren binnen een aparte stichting opdrachten uit voor externe organisaties. Eén van die projecten is Dier Doet, waarbij studenten de kennis en passie voor het vak proberen over te brengen op het grote publiek.



Het evenement is vooral gericht op gezinnen met kinderen, maar vanzelfsprekend zijn ook oudere dierenliefhebbers van harte welkom.



Dier Doet gaat zondag om 11.00 uur van start op het terrein van MBO Terra aan de Hereweg 99. De toegang is gratis.