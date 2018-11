MATZER speelt 'Niemand wacht op je' in hal Groninger stadhuis

‘Volgens MATZER leven we in een tijd waarin we steeds meer zicht hebben op hoe het er in de wereld aan toegaat. “In de media komen aan de lopende band nieuwsberichten en opinies voorbij over brandende kwesties. De een roept nog harder dan de ander en luisteren lijkt moeilijker dan ooit. Over een ding zijn we het eens: verandering is nodig. Maar waar beginnen we? Hoe zet je jouw mening om in daden? En bij wie ligt de verantwoordelijkheid eigenlijk; bij de burger of bij de politiek?”

In ‘Niemand wacht op je’ kruipt José Kuijpers in de huid van drie vrouwen. Vrouwen die niet langer wachten, maar doen. Op zoek naar nieuwe (politieke) inspiratie. En die ligt soms dichterbij dan je zou denken, blijkt in de voorstelling.



Na afloop is er een nagesprek waarin burgers en politici elkaar daadwerkelijk kunnen ontmoeten en spreken. Hierin wordt ingegaan op vragen als: Waar ligt ieders verantwoordelijkheid voor het bijdragen aan een betere samenleving? Is er voldoende speelruimte voor burgers om invloed uit te oefenen op de politiek en/of kunnen die mogelijkheden vergroot worden.

De voorstelling in het stadhuis begint op woensdag 14 november om 20.30. Kaarten kosten 10 euro en zijn hier verkrijgbaar.