Martinitoren krijgt hoogste filmzaal van Nederland - crowdfunding geslaagd

Dat meldt zondag RTV Noord.

Volgens Marketing Groningen is de Martinitoren het visitekaartje van Groningen, maar wordt het tijd om er een extra attractie bij te realiseren. Daardoor moet een bezoek aan de 97 meter hoge toren meer beleving opleveren dan het nu het geval is. Daar was geld voor nodig, dat Marketing Groningen niet had. Vandaar de crowdfunding.

In de aan te leggen filmzaal op 45 meter hoogte wordt straks op een panoramascherm de geschiedenis van de Martinitoren verteld. Ook de belichting en de entree van de toren worden aangepakt.

Het beklimmen van de Martinitoten moet aldus een tocht worden van ‘ontdekken, verwonderen, beleven, leren en verbeelden.', aldus Marketing Groningen.