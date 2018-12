Luisterwandeling Tussenland keert terug in de kerstvakantie

Tussenland is een luisterwandeling tussen Leegkerk en Tuin in de Stad. Theatermaker Sijas de Groot neemt je mee naar het grensgebied waar stad en land elkaar ontmoeten. Door te luisteren naar gedachten en beschouwingen leer je op een meditatieve manier het grensgebied te ervaren en vragen te stellen. Welke functie heeft het Tussenland? Hoe heeft de omgeving ons als mens gevormd? En welke invloed hebben veranderingen op onze herinneringen?



Tussenland is een solitaire luisterwandeling waarin kennis van landschap en stedelijke omgevingen op poëtische wijze wordt verweven met persoonlijke ervaringen en spirituele inzichten. Je gaat in je eentje op pad met een headset om zo het landschap het beste te ervaren. De wandeltocht begint bij het kerkje van Leegkerk en eindigt bij Tuin in de Stad in Vinkhuizen.



Tickets zijn verkrijgbaar via www.peergroup.nl