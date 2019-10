Urban house in Grand Theatre Groningen

Onder de titel ‘Dedication to improve’ stelt Grand Theatre in oktober een aantal bijzondere theatermakers uit het urban circuit centraal in haar programma: Shailesh Bahoran, Emma Lesuis en Alida Dors. Theatermakers die het beste in zichzelf naar boven halen, hun eigen grenzen verkennen en ontdekken hoe de geschiedenis ons vormt.

Choreograaf en hiphopdanser Shailesh Bahoran is op 9 oktober (20:30 uur) te zien met een double bill van twee korte dansvoorstellingen (‘Heritage en ‘REDO’). In de solo ‘Heritage’ onderzoekt hij vanuit zijn eigen dansdisciplines de Indiase mythologie en danstraditie. Voor ‘REDO’ werkt hij samen met danser Redouan Ait Chitt, die voor zijn optreden in deze voorstelling genomineerd is voor de Zwaan 2019 voor ‘meest indrukwekkende dansprestatie’.



Schrijver en theatermaker Emma Lesuis speelt op 17 oktober (20:30 uur) ‘Aardappelbloed’. In deze live-documentaire schrijft ze met woord en beeld een brief aan Zaire, haar Surinaamse bet-bet-overgrootmoeder. Zaire werd tot slaaf gemaakt op plantage Mon Souci aan de Commewijnerivier. Emma vraagt zich af of ze recht

heeft op de grond waar Zaire’s navelstreng is begraven.

Hiphopchoreograaf Alida Dors presenteert 18 oktober haar nieuwste voorstelling ‘Or Die Trying’ (20:30 uur). Hoe lang en hoe hard moet je vechten om je doelen te bereiken? ‘Or Die Trying’ is een persoonlijke, interdisciplinaire dance chronicle waarin dans, film performance en Thaiboksen elkaar aanvullen.

Randprogramma met lokaal talent door Urban House Groningen

Urban House Groningen nodigt een aantal lokale makers uit om aan te sluiten op de voorstellingen die in oktober in Grand Theatre te zien zijn. Na afloop van 'Heritage’ en ‘REDO' van Shailesh Bahoran presenteren de bboys van Studio84 een demo breakdance battle in de Balkonbar. Voorafgaand aan de voorstelling 'Or Die Trying' van Alida Dors zijn lokale dansers Ser Sebico en Janiro Ottens te zien met een korte voorstelling in de Bovenzaal van het theater.



Meer informatie en kaartverkoop via grandtheatregroningen.nl.