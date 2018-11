Local heroes en nationale helden geven intiem verrassingsconcert op de Martinitoren

Zo’n 160 personen krijgen de komende tijd een intiem verrassingsconcert op de Martinitoren van Marlene Bakker, Stuart Mavis, Julia Zahra of Tim Akkerman. De concerten zijn een onderdeel van de crowdfundactie: 'De Martinitoren herboren’ en dat is een initiatief van Marketing Groningen. Een verrassingsconcert is een van de tegenprestaties waar donateurs voor konden kiezen met het doneren van een bijdrage.

Met de crowfundactie werd afgelopen zomer bijna 57.000 euro opgehaald. De opbrengst komt ten goede aan de opknapbeurt van de toren. In willekeurige volgorde treden Marlene Bakker, Stuart Mavis, Julia Zahra en Tim Akkerman de komende dagen op. De gasten weten van tevoren niet welke artiest hen bovenin de toren staat op te wachten. Dit blijft tot het laatste moment een verrassing. Alle concerten zijn uitverkocht.



Nog meer ludieke events

Na de verrassingsconcerten volgen nog de movienights en een dag waarop iemand mag bepalen welke muziek de beiaardier van de Martinitoren speelt op het stadscarillon. Een soort van middeleeuwse DJ dus.



Werkzaamheden Martinitoren inmiddels begonnen

De Martinitoren wordt van binnen opnieuw ingericht, zodat de originele staat van de toren beter zichtbaar wordt. Vernieuwde belichting, een uitnodigende entree en vitrines met originele bouwelementen zijn slechts voorbeelden van de werkzaamheden die momenteel in volle gang zijn. De bezoeker treedt straks een indrukwekkende ‘experience’ binnen dat het verhaal van de Martinitoren vertelt. De beklimming van de toren wordt een tocht van ontdekken, verwonderen, ervaren, leren en verbeelden. De Martinitoren nieuwe stijl wordt naar verwachting in februari 2019 geopend. Tijdens de opfrisbeurt is de toren gewoon open voor publiek.