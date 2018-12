Line-up Eurosonic Noorderslag compleet

De organisatie kwam dinsdag naar buiten met nog acht acts voor Eurosonic en twaalf voor Noorderslag. Eerder bevestigde ESNS (Eurosonic Noorderslag) al 290 acts voor de aanstaande editie.



Voor Eurosonic gaat het behalve om Douwe Bob en Jett Rebel om Inge van Calkar, Jebroer 4 Life, Juicy (be), Jungle By Night, Michelle David & The Gospel Sessions en Æ Mak (ie).



NPO 3FM en NPO Soul & Jazz maakten maandag bekend dat Jason Waterfalls (nl) en Benjamin Herman's Bughouse (nl) naar Noorderslag komen. Nu komen daar de volgende namen bij: Amy Root (nl), Ares (nl), Dave Budha (nl), FATA BOOM (nl), For I Am King (nl), Idaly (nl), Jacin Trill (nl), Judy Blank (nl), Kubilay Kaya (nl), Quessswho (nl), Sam Feldt Live (nl) en Ten Times A Million (nl).



Tickets voor het festival en registraties voor de ESNS conferentie zijn beschikbaar via esns.nl.