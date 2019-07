Liefhebbers van mooie verhalen opgelet: zondagmiddag voorlees-sessie in GRID Grafisch Museum

Wat is er mooier dan een goed verhaal? Antwoord: in een gezellige omgeving luisteren naar het vóorlezen van zo’n mooi verhaal! Wie dat eens wil meemaken kan aanstaande zondagmiddag 28 juli vanaf twee uur naar een opmerkelijke voorleessessie in het GRID Grafisch Museum in de St. Jansstraat in Groningen. Het gaat om het voorlezen van de verhalen die werden gemaakt door deelnemers aan de Prozawedstrijd 2018-2019 die Schrijversvakschool Groningen dit jaar in samenwerking met GRID heeft georganiseerd

Janke Reitsma uit Zwolle (zie foto boven) werd toen de winnaar met haar verhaal ‘Torsvåg’ . Inspiratiebron voor de wedstrijd is de expositie ‘De Bosatlas, de kunst van het weglaten’.

Janke Reitsma is student aan de Zwolse afdeling van de school. Ze won een deel van haar lesgeld voor het komende studiejaar en kreeg als extra verrassing de Bosatlas van het Cultureel Erfgoed uit handen van Fronique Oosterhof, directeur van het Grafisch Museum.

De opdracht voor de wedstrijd was:

Laat je inspireren door de expositie in het GRID en door je eigen Bosatlas, door je herinneringen aan het openslaan van de atlas, aan de kaarten, de plaatsnamen, de legenda en door de kunst van het weglaten. Schrijf in maximaal 650 woorden een kort verhaal voor volwassenen en/of voor kinderen.

Uit het juryrapport: Het winnende verhaal is een gevoelig stuk in weinig woorden. Een man reist naar het einde van de wereld en doet alsof zijn vrouw er nog is. Bijzonder goed gedaan. Torsvåg van Janke Reitsma gaat het over de dood terwijl er niet over de dood gesproken wordt.

Over de Bosatlas-expositie

De naamsbekendheid van de Bosatlas is enorm, en reikt tot ver buiten de muren van de school. Maar wie was Pieter Roelf Bos en wat bewoog hem tot het in kaart brengen van de wereld? Hoe werden kaarten gemaakt, toen en nu, en welk verhaal vertellen zij? En hoe kan het dat dit lesboek zich al bijna 150 jaar weet te handhaven? De expositie, die tot stand is gekomen in samenwerking met Noordhoff Uitgevers en het Nationaal Onderwijsmuseum, toont het verhaal áchter dit cultureel erfgoed.