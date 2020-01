Liefdesverdriet en relatieproblemen in Forum Groningen

Mogelijkheden om contacten te leggen zijn er te over, tegenwoordig, met dank aan Tinder. Maar liefdesverdriet en relatieproblemen zijn er nog steeds. Beide onderwerpen komen aan de orde tijdens een Kenniscafé van Studium Generale aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Tegenwoordig tinderen we er op los en als we daar geen succes mee boeken, zijn er tal van andere apps en datingsites. De mogelijkheden lijken oneindig. Waarom is het dan toch zo lastig om de ware te vinden?

En als we die denken te hebben gevonden, waarom zijn er dan toch die ‘relatieproblemen’?

In het Kenniscafé van donderdag 13 februari zijn er gesprekken met liefdesprofessor Gert ter Horst, filosoof Menno de Bree en relatietherapeut Evelyn Stoelinga over de liefde.

Het Kenniscafé vindt plaats in het Forum Groningen aan de Nieuwe Markt 1 en begint om 17.00 uur.