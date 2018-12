Kerstboom én Grote Markt staan er volgende week strálend bij

’s Middags tussen vijf en zes zal dan officieel de Kerstboom worden ontstoken.



De boom is naar Groningen gehaald op initiatief van de Groningen City Club, en is afkomstig uit het Drentse Borger. Daarom zal ook de burgemeester van Borger, oud-gemeenteraadslid Jan Seton, een praatje houden.



Wethouder Joost van Keulen zal de verlichting ontsteken.



(Foto: de kerstboom in 2015)