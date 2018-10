Zaterdag pompoendiner in Finsterwolde tijdens Let's Gro

Het stads-festival Let'sGro blijkt ook een bron van inspiratie en stimulans voor ondernemers elders in de provincie Groningen. Zaterdag 3 november aanstaande maken vijftig tafelgasten in het Finsterwolde kennis met de culinaire veelzijdigheid van de Concurbita, oftewel de pompoen. Oost-Groninger boeren willen dan laten zien wat je allemaal met deze vrucht kunt doen.

Dan organiseren de boeren Harm Evert Waalkens, Bert Gosselaar en Gert Noordhoff op een steenworpafstand van het veld waar zij hun biologische pompoenen hebben geteeld, een 4 gangen-pompoendiner. Van voor- tot nagerecht: de pompoen staat centraal!

De telers willen hiermee de veelzijdigheid van de pompoen laten beleven en aandacht vestigen op een landschap in beweging. Chef kok is de van oorsprong Surinaamse Nadia Saro. Zij heeft een veelzijdig en verrassend menu bedacht met de pompoen in het middelpunt. Verder hebben diverse ambachtelijke producenten uit de provincie Groningen zich laten inspireren door de mogelijkheden en de smaak van de pompoen. Zo worden er Pompoenbonbons geserveerd die ontwikkeld zijn door Daniele Vergonet van Dhana’s Chocolade, proeven de gasten Pompoenbrood van Bakker Wiebrand van de Graanrepubliek uit Bad Nieuweschans en blussen de gasten hun smaakpapillen met Pompoencider van Zummercider.

Het pompoendiner wordt gehouden in de stal van biologische melkveehouderij Reinaheerd in Finsterwolde. Het pompoendiner maakt onderdeel uit van festival Let’s Gro, een festival over de toekomst van Groningen. Meer informatie op https://letsgro.nl/event/pompoendiner