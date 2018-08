Ledenstop bij studentenvereniging Albertus Magnus

Niet eerder in het bestaan van Albertus Magnus schreven zich zoveel nieuwe leden in, zo meldt de studentenvereniging.



Vanwege de nieuwe stijl van de introductietijd en een dreigend capaciteitstekort op de sociëteit, heeft het bestuur van de studentenvereniging gekozen voor een ledenstop. Middels een loting is bepaald welke studenten lid mogen worden.