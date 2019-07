Landgoed Verhildersum Leens maakt zich op voor Historische Dagen op 10 en 11 augustus

Voel de magie van het verleden…

Op zaterdag 10 en zondag 11 augustus vindt het grootste historische evenement van het Hogeland plaats op Landgoed Verhildersum Leens: de historische dagen. Tijdens dit weekend gaat Verhildersum terug in de tijd. Naar de tijd dat alles nog een rustiger tempo had, de karren en werktuigen door paarden werden getrokken en de was nog met de hand gedaan werd. De rokken tot de enkels reikten en de klompen over de keitjes klepperden. De straatjes met de bezem werden geveegd, boter op de boerderij werd gekarnd en rauwe melk tot kaas werd gestremd en de scheerbaas voor 10 cent de mannen fatsoeneerde. O, als de tijd eens teruggedraaid werd en u even terug kon naar het verleden… Dat kan, want op Landgoed Verhildersum worden deze herinneringen weer tot leven gewekt. Living History zoals dat heet. U komt oren en ogen te kort op de Historische Dagen: demonstraties van ambachten, presentaties van musea, de boerenmarkt, schapen drijven, de sterke paarden voor de machines, stoere mannen bij de dorsmachine, de wasvrouw bij het arbeidershuisje, keukenmeiden in de borg, zandbouwen, muziek en prachtig uitgedoste mensen. Ervaar deze magie van het verleden en stap even terug in de tijd tijdens de Historische Dagen op Landgoed Verhildersum Leens op zaterdag 10 en zondag 11 augustus.​​​​​​​



Een ontdekkingsreis naar het verleden, voor elk wat wils

Muziek, dans, zang…van draaiorgel en harmonica , accordeon en orgel, middeleeuwse muziek en gezellig meezingen met de troubadour. Het kan allemaal tijdens dit festijn. Een draaimolen en een zweefmolen en de waarzegster die de bezoekers de toekomst voorspelt. De kunstschilder schildert zijn landschappen en de woonwagens staan opgesteld, de grote broodbakoven verspreid heerlijke geuren over het terrein en overal is er gepruttel en lawaai van oude machines, motoren en dieren. En daar tussendoor mensen in historische kostuums. Meer dan 150 vrijwilligers vertellen over en demonstreren het leven in vroeger tijden. De sfeer zit er goed in tijdens de Historische Dagen.



Voor jong en oud

Voor iedereen is er veel te beleven. Kinderen kunnen zich vermaken bij de kermis, een kijkje nemen bij de dieren, zondags een zwaardgevecht leveren, smeerseltjes maken in de kruidentuin bij het kruidenvrouwtje en alles te weten komen over onze nachtelijke bewoners op Verhildersum, de vleermuizen. Ze kunnen zelf het vlegelen proberen of de schaapherder en zijn honden helpen. De wasvrouwen helpen of een prachtig bouwwerk maken van zand. En misschien kun je een tochtje maken op het ‘vliegende tapijt’…



De ouderen kunnen hen vast vertellen over de oude machines en tractoren, de ambachten en het handwerk en de huisvlijt uit vroeger tijden. En wat is nu leuker dan samen genieten van dit feest en allerlei te ontdekken, nieuwe dingen of juist herinneringen ophalen aan oude, die u bijna vergeten was. En al de vrijwilligers vertellen er graag over. Wie herinnert zich niet hoe moeder (of oma) dagenlang bezig was met de was eer het weer netjes gevouwen in de kast lag. Of hoe de aardappels, het graan en hooi met veel mens- en paardenkracht binnengehaald werd. Wat een verschil met de huidige tijd. Het zware werk is voor een groot gedeelte door machines vervangen en de paarden door grote gps gestuurde tractoren. Hoe gewaardeerd deze vooruitgang ook is, toch is het fijn zo nu en dan even terug te gaan in de tijd, te genieten van het gepuf en gestamp van de dorsmachine, de geur van versgebakken visjes en brood, mee te deinen op de klanken van draaiorgel en accordeon en herinneringen ophalen aan toen. Verhalen van vroeger, toen het nog een groot verschil maakte waar je wiegje stond.



Landgoed Verhildersum laat je tijdens de Historische Dagen even terug gaan in de tijd, een ontdekkingsreis waarbij u de magie van het verleden weer voelt.



Historische Dagen op Landgoed Verhildersum Leens

Wierde 40, 9965 TB

10 en 11 augustus 2019

10.30 tot 17.00 uur