Laatste maand CHIHULY in Groninger Museum

Sinds de opening in december vorig jaar hebben al meer dan 100.000 bezoekers de tentoonstelling bezocht. CHIHULY werd speciaal voor het Groninger Museum samengesteld en is de grootste museale expositie van de kunstenaar in Europa van de laatste 20 jaar.



De reacties zijn volgens het museum zeer positief: bezoekers zijn enthousiast en ook in recensies worden de glassculpturen geprezen. Andreas Blühm, directeur van het Groninger Museum, zegt: “Voordat zijn werk hier te zien was, kenden niet veel mensen in Nederland Chihuly. We hoopten natuurlijk wel de kunstenaar op de kaart te zetten maar dat de tentoonstelling zo goed ontvangen zou worden, hadden we niet durven dromen.”



Open tijdens vakantie- en feestdagen



Het museum is op Goede Vrijdag (19 april), eerste en tweede paasdag (zondag 21 en maandag 22 april) en op Koningsdag (zaterdag 27 april) gewoon te bezoeken. Tijdens de meivakantie is het museum extra open op maandag 29 april.