Kraak je keuken in de krokusvakantie in het Universiteitsmuseum Groningen

Met een koffiefilter zet je koffie, en bleekselderij is die bittere groente waarvan 'fitgirls' zeggen dat het heerlijk is. Beide niet echt kids’ favourites. Maar wist je dat je er ook wetenschap mee kunt bedrijven? Dát is dan wel weer heel cool! Op woensdag 20 februari kun je in het Universiteitsmuseum allerlei proefjes met ingrediënten uit je keukenkastjes komen doen.

Tot 14 april is in het Universiteitsmuseum aan de Oude Kijk in 't Jatstraat de tentoonstelling Beyond the Lab: The DIY Science Revolution te zien. In het kader daarvan organiseert het Universiteitsmuseum samen met het FabLab een heuse DIY-science middag! Leuk voor jong én oud. Met allerlei ingrediënten uit het standaard keukenkastje kun je op woensdag 20 februari zélf wetenschappelijk onderzoek komen doen. Wat dacht je van...



- de kleuren van smarties onderzoeken?

- het principe van capillaire werking leren, aan de hand van koffiefilters en waskrijtjes?

- zuurmeters maken met rode kool en kurkuma?

- ontdekken hoe het is om een prothese te hebben?



Vanaf 13.00 uur is het museum geopend en van 14.00-17.00 uur is de DIY-science gaande.



Entreeprijzen



Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis meedoen. Van 12 tot en met 18 jaar kost de toegang 1,50 euro en volwassenen moet 3 euro betalen. Behalve studenten en medewerkers van RUG/UMCG: zij mogen gratis naar binnen.