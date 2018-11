Komende zaterdag Lampionnenoptocht door Groninger binnenstad

De Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken organiseert op zaterdagmiddag 10 november voor het eerst een grote Lampionnenoptocht door de Groninger binnenstad. Alle kinderen zijn welkom om zich met hun zelfgemaakte lampion bij de optocht aan te sluiten. De vrolijk verlichte stoet zal onder leiding van drumfanfare Avanti van de Nieuwe Kerk naar de Martinikerk lopen, waar aansluitend de jaarlijkse lampionnenwedstrijd wordt gehouden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Wie wil deelnemen aan de Lampionnenoptocht kan zich vanaf 16.00 uur melden bij de Nieuwe Kerk. Wie een ouderwetse (en zware) voederbietlampion heeft gemaakt, kan deze ophangen in één van de drie meerijdende bakfietsen. Zij krijgen lichtslingers om mee te dragen in de optocht. Kinderen met andere zelfgemaakte lampionnen kunnen deze zelf dragen tijdens de optocht.



Ook de man van het moment, 'Sint Martinus himself', is tijdens de optocht aanwezig. Hij wordt geflankeerd door twee Romeinse soldaten. Martinus diende namelijk, voordat hij zich bekeerde, in het Romeinse leger.

Route De route van de optocht loopt vanaf het Nieuwe Kerkhof via de Nieuwe Boteringestraat, Lopende Diep NZ, Oude Kijk in ’t Jatstraat, Zwanestraat, Grote Markt NZ en Sint Jansstraat naar de Martinikerk. In de kerk vindt een ontmoeting tussen Martinus en een bedelaar plaats.