Kennismakingsevent voor internationals: Experience Groningen

Experience Groningen wil de internationale studenten beter bekend maken met de stad en provincie. Zo zullen de deelnemers kennismaken met De Oosterpoort, Fc Groningen, het Groninger Forum en Hooghoudt. Burgemeester Den Oudsten ontvangt een groep deelnemers in zijn werkkamer op het stadhuis.



Populairste onderdeel is Meet&Eat. Stadsbewoners wordt gevraagd thuis voor een groepje deelnemers te koken en hen zo op onalledaagse wijze te bekend te maken met het Groninger leven. Op hun beurt krijgen de ‘hosts’ verhalen mee van hun jonge gasten, nieuwe stadsbewoners die afkomstig zijn uit alle hoeken van de wereld.



Dit jaar trekt ook commissaris van de koning René Paas zijn kookschort aan. Als ‘host’ ontvangt hij voor Meet&Eat een groepje internationale studenten bij hem thuis voor het avondeten.



Bewoners van de stad Groningen worden uitgenodigd op 8 maart (18-21u) eveneens als gastheer of –vrouw voor Meet&Eat op te treden. Opgeven kan via www.experiencegroningen.com. Voor boodschappengeld wordt gezorgd.



Experience Groningen is een initiatief van Het Akkoord, het samen werkingsverband van gemeente, provincie, Rijksuniversiteit, UMCG en Hanzehogeschool. Het evenement viert dit jaar zijn eerste lustrum.