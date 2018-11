Kaarten voor Rapalje Zomerfolk Festival vliegen weg

Afgelopen woensdag ging de kaartverkoop van de 200 weekendkaarten + surprise van start. De kaarten waren binnen drie uur uitverkocht. Dit was een reden om na overleg nog eens 50 kaarten ter beschikking te stellen, maar het duurde niet lang of deze waren ook niet meer te krijgen. Er zijn nog wel normale kaarten beschikbaar tegen gereduceerd tarief.



Vorig jaar waren de kaarten na acht uur uitverkocht. Dat de kaarten nu binnen drie uur verkocht waren, is goed nieuws, zegt organisator David Myles. “We zijn blij verrast dat steeds meer mensen zo snel de kaarten in huis willen hebben en de weg naar het stadspark van Groningen weten te vinden. Hierdoor voelen wij ons erg gesteund om er wederom een leuk feest van te maken!”



Afgelopen jaar was Rapalje een groot succes en werden alle records verbroken. En de editie van komend jaar moet de voorgaande weer overtreffen. “Het was een feest en dat moet het ook blijven. Het motto van de band is dan ook het motto van het festival: 'Be Easy and Free’!’