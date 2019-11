Jarig Nijestee plant honderd bomen

Dat gebeurt door Nijestee-directeur Pieter Bregman en wethouder Roeland van der Schaaf. De boom wordt gepland op de hoek van de Gorechtkade en de Ripperdalaan, in de Oosterparkwijk. En dat is niet voor niets: Nijestee verhuurt de meeste woningen in de Oosterparkwijk, die in 2019 ook 100 jaar bestaat.

100-jarig bestaan Nijestee



In 1919 vonden Stadjers al dat iedereen goed en betaalbaar moest kunnen wonen. Daarom werden in dat jaar twee woningcorporaties opgericht: de woningbouwverenigingen Gruno en Groningen. De eerste woningen werden gebouwd in de Grunobuurt voor het spoorwegpersoneel en in Het Blauwe Dorp in de Oosterparkwijk. Gruno en Groningen werden 31 december 1998 samen Nijestee.