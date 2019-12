Forum Groningen: Roltrappen als “flaneerboulevard”

“Een avondje #ForumGroningen heeft veel weg van een avondje Noorderzon. Je zit wat hier, je drinkt wat daar, je komt om de haverklap bekenden tegen, die ook maar weer een rondje zijn gaan doen omdat het zo leuk is. En de roltrappen zijn de flaneerboulevard”.

Dat schrijft de Groningse publicist Ritzo ten Cate in een Tweet. Volgens Ten Cate lijkt het nieuwe Forum de rol van kroeg over te nemen. ‘Vroeger ging je een avondje naar de kroeg. Anno 2019 ga je lekker bankhangen, in de bieb. Lekker flaneren op de rolrappen. Van het zicht tot de rand van de stad genieten op het dak’. Het is een opmerkelijke

Mensen ontmoeten in Forum Groningen op de dag van de opening

observatie van Ritzo ten Cate. Want inderdaad: je komt snel bekenden tegen in het Forum.

100.000 bezoekers Forum Groningen Inmiddels zijn er na een week al honderdduizend bezoekers geweest, zo meldt directeur Dirk Nijdam zaterdag in het Dagblad van het Noorden. Hij zal blij zijn met de observatie van Ritzo ten Cate dat het Forum een soort Noorderzon aan het worden is, want volgens Nijdam heeft hij twee ambities. Enerzijds om er een soort huiskamer van te maken, en anderzijds een ‘hotspot voor actualiteit’. Beide functies hoopt hij uiteindelijk te kunnen combineren. Hij heeft er alle vertrouwen in dat dat zal lukken. ‘Ik denk te weten dat we dat voor elkaar gaan krijgen’.