Inschrijving vijfde editie KLM Urban Trail Groningen gestart

Op zondag 5 april staat de vijfde editie van de populaire KLM Urban Trail Groningen op het programma. Zoals bij elke KLM Urban Trail lopen de deelnemers door tal van markante en iconische gebouwen van de stad. De inschrijving is inmiddels gestart. Vorig jaar was het evenement met 3.600 deelnemers voor de vierde keer uitverkocht.

Voor 2020 is gekozen voor een nieuwe opzet met de start en finish bij de Euroborg, waardoor er een andere beleving van de route en het event gecreëerd wordt. De eerste spraakmakende locatie op het parcours is natuurlijk het Hitachi Capital Mobility Stadion van FC Groningen maar ook het Provinciehuis en de Synagoge keren dit jaar terug in de route. Alle overige locaties worden stapsgewijs bekendgemaakt. Deelnemers weten pas twee weken voorafgaand aan het event hoe het parcours exact gaat lopen.



Inschrijven



Voor iedereen die van een sportieve uitdaging houdt en Groningen op een andere manier wil leren kennen, is de KLM Urban Trail Groningen op zondag 5 april wederom een absolute must. Er wordt aangeraden niet te lang te wachten met inschrijven i.v.m. de voorkeur die aangegeven kan worden voor de startwave tijd. Inschrijven kan via klmurbantrailgroningen.nl.