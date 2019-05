Inschrijving derde editie Campus Trail van start

Proeven, ontdekken en bewegen

Op vrijdag 20 september 2019 starten de eerste deelnemers om 15.30 uur vanaf het Avebe Innovatiecentrum. Het parcours van in totaal 6,5 km volgt vanaf daar zijn weg door de verschillende gebouwen. In de gebouwen krijgen de deelnemers een kijkje achter de schermen krijgen. De finish is evenals de startlocatie bij het Avebe Innovatiecentrum waar deelnemers na afloop van het evenement een medaille in ontvangst mogen nemen en een verfrissend drankje kunnen drinken.



Inschrijven



De inschrijving is nu geopend en loopt via de website van Campus Groningen [www.campus.groningen.nl/campustrail2019]. De startbewijzen kosten €14,50 per persoon. Ben je student? Vul dan je studentnummer in en ontvang €5-, korting. Samen starten met een (bedrijven)team? Dat is ook mogelijk!