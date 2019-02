Ilse DeLange komt naar Groningen

Sinds haar debuutalbum World Of Hurt behoort Ilse DeLange tot een van de grootste en meest gerespecteerde artiesten van ons land. Met een kersverse Edison Oeuvreprijs op zak is Ilse DeLange het jaar goed begonnen. “Na een uitverkochte Ziggo Dome en festivals die we gaan spelen deze zomer, zoek ik dit najaar de intimiteit van het theater op”, aldus Ilse. Woensdag 30 oktober staat Ilse DeLange in De Oosterpoort.



Ilse DeLange



Vele hit singles, #1 albums en prestigieuze awards volgden in hoog tempo. Met The Common Linnets behaalde de zangeres de tweede plaats op het Eurovisie Songfestival, waarna een #1 hit in 14 landen volgde. Ilse DeLange is een populaire coach in het TV programma The Voice, heeft haar eigen TV programma Ilse’s Veranda opgenomen in Nashville, brengt met haar festival Tuckerville meer country naar Nederland en had een rol in de Amerikaanse TV serie Nashville.



Eigen muziek



Na het internationale succes met The Common Linnets bracht llse DeLange na 6 jaar haar langverwachte soloalbum uit. Een moment dat niet onopgemerkt voorbij is gegaan. Het album werd direct bekroond met goud. Het opvolgende soloalbum van de zangeres mogen we gelukkig sneller verwachten; als verrassing kondigde Ilse tijdens de uitreiking van de Edison Oeuvreprijs een nieuw te verwachten album aan, dat zij met de geprezen T-Bone Burnett opnam in Nashville.