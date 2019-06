Human Library in Groninger Forum-bibliotheek: 'Ga in gesprek met een levend boek'

Normaal gesproken kom je naar de bibliotheek om verhalen in de vorm van een boek te lenen. Op 29 juni is dit net even anders. Op die dag kun je ‘levende boeken’ lenen: mensen met verhalen zoals jij, maar ook van mensen die anders zijn. Op die dag is de bibliotheek aan de Oude Boteringestraat in Groningen het toneel van de Human Library.

‘Levende boeken’ zijn mensen die dagelijks te maken hebben met vooroordelen vanwege hun achtergrond of overtuiging. Denk aan etniciteit, gender, seksualiteit, religie, sociale status, handicap, beroep en levensstijl. Met een levend boek uit de Human Library luister je naar bijzondere levensverhalen. Bijvoorbeeld van iemand die genderfluide is of van iemand met hiv. Het resultaat volgens Groninger Forum: 'Verrassende en inspirerende ontmoetingen mét humor'.



Waarom Human Library?

De initiatiefnemers willen met Human Library mensen samenbrengen en vooroordelen en taboes wegnemen door mensen te stimuleren met elkaar in gesprek te gaan. Kort gezegd is Human Library een evenement om ontmoeting en dialoog te promoten.



Oorspronkelijk is Human Library ontwikkeld door een Deense jongerenorganisatie, genaamd ‘Stop the Violence’. Momenteel vindt het evenement plaats in diverse steden over de hele wereld. De eerste editie in Groningen vond in 2014 plaats. In 2019 is het alweer de zesde keer dat het event in Groningen plaatsvindt.



Human Library Groningen wordt georganiseerd door het Groninger Forum en Europe Direct Groningen.|



Kijk voor meer info op groningerforum.nl/human-library