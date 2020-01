Hoogkerk moet nog even wachten op toprestaurant in Theresiakapel

De opening van het nieuwe restaurant in de Theresiakepel in Hoogkerk laat nog even op zich wachten. Marleen en Jeroen Brouwer, de huidige eigenaren van sterrenrestaurant De Loohoeve in het Drentse Schoonloo, laten weten dat een verhuizing naar het Groningse dorp op korte termijn niet lukt.

Het duo maakte in juli 2019 bekend dat het De Loohoeve wilde verkopen. Marleen en Jeroen Brouwer zouden vertrekken naar Hoogkerk, waar zij in de Theresiakapel in Hoogkerk een nieuw restaurant openen.



“Op dit moment verzetten zowel de gemeente Groningen als de pandeigenaren van de Theresiakapel veel werk om de horeca-exploitatie in de kapel voor ons mogelijk te maken. Het is een gemeentelijk monument en de gewenste verbouwing moet met respect voor het monument worden uitgewerkt. Dat kost tijd’’, zegt Jeroen Brouwer.



In de Theresiakapel willen de horecaondernemers een ‘onderscheidend en onorthodox restaurant op hoog niveau neerzetten’. De Loohoeve is overigens nog niet verkocht. Jeroen Brouwer: “Ondanks veel interesse in het multifunctionele pand heeft de juiste koper zich nog niet aangediend.”