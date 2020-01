Honderd teams strijden in Martinikerk om titel Open Nederlandse Quiz Contest

Ongeveer honderd teams strijden komende zaterdag in de Martinikerk tegen elkaar tijdens de alweer 11 e editie van de Open Nederlandse Quiz Contest. Tijdens deze landelijke pubquiz krijgen de teams negen spannende rondes met quizvragen die onder andere gaan over showbizz, nieuws, geschiedenis en topografie. In totaal zullen er twee muziekrondes, twee fotorondes en vijf rondes met algemene kennisvragen voorbijkomen. Er zijn nog een paar plekjes vrij!

Vorig jaar ging Team Korsakofschip uit Utrecht er met de hoofdprijs vandoor. De welverdiende tweede prijs ging naar team ‘Niet Beij Ons’ uit Nijmegen en de derde prijs werd gewonnen door team ‘Spanish Inquizition’ uit Groningen, berucht van de pubquiz in De Toeter in Groningen.



Vanaf 19.00 uur barst de strijd los. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. De organisatie stevent af op een recordaantal deelnemers. Opgeven kan nog steeds via de website: www.opennederlandsequizcontest.nl. De kosten zijn 47,50 euro per team van maximaal vijf deelnemers.