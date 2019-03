Het Groninger Landschap organiseert lentewandeling in Coendersbos

Gidsen van het Groninger Landschap zullen de deelnemers wijzen op de ontluikende bomen en planten, maar ook op de al teruggekeerde vogels. Daarnaast besteden zij aandacht aan de historische waarde van dit gebied en zijn wetenswaardigheden.



De wandeling op 7 april is de eerste van een serie van vier wandelingen. Elke keer wordt dezelfde route gelopen, maar in een ander jaargetijde. Zo zien de deelnemers de natuur per seizoen veranderen.



Locatie: Oudeweg 15, 9364 PP Nuis

Tijd:13.30 -15.00 uur

Kosten: Gratis voor leden en kinderen tot 12 jaar. Niet-leden betalen 2,50 euro.



Aanmelden kan via www.groningerlandschap.nl.