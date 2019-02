Het Groninger Landschap maakt leerlingen enthousiast voor natuur

Leerlingen van groep 7 van de elf basisscholen uit de voormalige gemeente Eemsmond gaan de komende maand naar het bezoekerscentrum Waddenkust van Het Groninger Landschap in Pieterburen. Daar worden de leerlingen meegenomen in de fascinerende wereld van vogels of zoogdieren. Het Groninger Landschap wil met deze lessen leerlingen enthousiast maken voor natuur en landschap in hun omgeving.

Zeven scholen krijgen les over vogels

Leerlingen leren dat sommige vogels enorme afstanden afleggen, terwijl andere vogels er voor kiezen om het hele jaar op de zelfde plek te blijven. Dit wordt inzichtelijk gemaakt met een grote kaart van Afrika en Europa en opgezette vogels. Tussendoor leren ze bijzondere feiten over deze vogels. Na dit onderdeel gaan de leerlingen in groepjes aan de slag met een vogelpaspoort. Ter afsluiting spelen de leerlingen een soort levend ganzenbord en ervaren ze zelf de gevaren tijdens de volgeltrek.



Vier scholen krijgen les over wilde zoogdieren in Groningen

Op een kaart van de provincie Groningen zetten de leerlingen vijftien opgezette zoogdierensoorten die in Groningen voorkomen. Dit zijn bijvoorbeeld de bever, otter en zeehond. Ook gaan de leerlingen in groepjes aan het werk met een zoogdierenpaspoort met een aantal praktische opdrachten. De ochtend wordt afgesloten met een ‘ren je rot’ quiz om te bepalen welke groep het meest weet over de zoogdieren.



Dankzij een bijdrage van de gemeente Het Hogeland is er vervoer geregeld naar het bezoekerscentrum en kunnen de leerlingen de lessen bijwonen.