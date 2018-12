Help-Portrait: studenten Noorderpoort maken gratis professionele portretfoto's

In navolging van Amerika, waar het een groot succes is, is nu ook in Groningen het fenomeen ‘Help-Portrait’ van start gegaan. Daarbij krijgen mensen die het financieel niet breed hebben gratis een professionele portretfoto aangeboden.

Zij kunnen op zaterdag 15 december een professionele portretfoto laten maken. In de donkere dagen voor Kerst biedt Help-Portrait, samen met docenten en studenten van Noorderpoort, deze mensen een mooi lichtpunt en een onvergetelijke ervaring. Iedereen verdient een herinnering aan zichzelf, vrienden of familie, maar niet iedereen heeft de middelen voor een professionele fotograaf.

Gratis portretfoto's

Help-Portrait maakt gratis portretfoto's van mensen die financieel niet de middelen hebben om een professionele fotograaf te betalen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een uitkering, éénoudergezinnen, ouderen, mindervaliden, zieken, werkzoekenden, maar ook de alleenstaande buurvrouw of buurman. Vaak hebben deze mensen geen mooie portretfoto van zichzelf, hun zoon of dochter of van het gezin. Help-Portrait biedt hen een herinnering in de vorm van een gratis (ingelijst) portret.

Hoe werkt het

Help-Portrait vindt zaterdag 15 december van 11.00 tot 16.00 uur plaats bij Noorderpoort (locatie Kunst & Multimedia), Verzetsstrijderslaan 2 in Groningen. Studenten en docenten van de opleiding Fotograaf van Noorderpoort maken de foto's en Noorderpoort-studenten van de verschillende opleidingen Uiterlijke Verzorging verzorgen indien gewenst het haar en de make-up. Alle betrokkenen stellen hun kennis, vaardigheden en apparatuur belangeloos beschikbaar om de bezoekers een onvergetelijke dag én een prachtige foto te bezorgen.

Geschiedenis

Help-Portrait is een initiatief van de Amerikaanse fotograaf Jeremy Cowart en is in de Verenigde Staten een groot succes. Inmiddels is Help-Portrait wereldwijd verspreid en al in meer dan zestig landen actief. In Nederland is fotograaf Frank Doorhof, die Jeremy tijdens zijn werk in de VS leerde kennen, de initiator.

Meer informatie

- Help-Portrait Groningen: www.help-portraitgroningen.nl

- Help-Portrait Nederland: www.help-portrait.nl

- Help-Portrait wereldwijd: www.help-portrait.com

Foto's

Credits: Help-Portrait Groningen